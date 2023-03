"Eroe delle camicie nere?": Feltri, la vergogna della sinistra contro La Russa (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri i giornaloni hanno dedicato vari servizi al presidente del Senato, Ignazio La Russa, perché si è recato in Israele per testimoniare l'amicizia con il Paese fondato dal popolo ebraico. Una iniziativa lodevole che ha meritato di essere posta in evidenza dalla stampa. La seconda carica dello Stato si è impegnata a garantire amicizia nei confronti del popolo che lo ha ospitato con grazia, assicurandolo che nei suoi confronti non potrà mai più esserci alcun odio. La Russa è stato fotografato con la fronte appoggiata al Muro del pianto, il che ovviamente ha assunto un valore simbolico degno di nota. Insomma il suo viaggio a Gerusalemme è la prova che la destra nostrana non ha alcun legame con i regimi del passato che tanti dolori e ingiustizie hanno inflitto agli ebrei. Tuttavia segnalo che i quotidiani italiani hanno rimproverato a don Ignazio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri i giornaloni hanno dedicato vari servizi al presidente del Senato, Ignazio La, perché si è recato in Israele per testimoniare l'amicizia con il Paese fondato dal popolo ebraico. Una iniziativa lodevole che ha meritato di essere posta in evidenza dalla stampa. La seconda carica dello Stato si è impegnata a garantire amicizia nei confronti del popolo che lo ha ospitato con grazia, assicurandolo che nei suoi confronti non potrà mai più esserci alcun odio. Laè stato fotografato con la fronte appoggiata al Muro del pianto, il che ovviamente ha assunto un valore simbolico degno di nota. Insomma il suo viaggio a Gerusalemme è la prova che la destra nostrana non ha alcun legame con i regimi del passato che tanti dolori e ingiustizie hanno inflitto agli ebrei. Tuttavia segnalo che i quotidiani italiani hanno rimproverato a don Ignazio di ...

