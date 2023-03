Ercolano | ruba valori bollati in un box | arrestato

(Di giovedì 9 marzo 2023) un 37enne con precedenti di polizia per furto aggravato, 37enne preso dalla polizia. Stanotte gli agenti del Commissariato di Portici-, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Resina angolo Emilio Bossa, hanno notato due uomini con due sacchi neri a tracolla; questi ultimi, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di diversi album da collezione di; inoltre, hanno accertato che lo stesso li aveva asportati poco prima da un box di corso Resina. L’altro fuggitivo, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. A.S., 37enne dicon precedenti di ...

