Era in malattia ma andò a vedere Fiorentina-Juve, il giudice annulla il licenziamento: «Perché poteva farlo» (Di giovedì 9 marzo 2023) Era stato licenziato dopo essere stato sorpreso sugli spalti dello stadio mentre era in malattia. Ora, il giudice del lavoro di Arezzo, Giorgio Rispoli, ne ha disposto il reintegro. Il protagonista della vicenda, raccontata dal Corriere di Arezzo, è un lavoratore dell’aretino, dipendente di un’azienda della zona. L’uomo aveva presentato al dato di lavoro un certificato di malattia di alcuni giorni a causa di una sciatalgia. Il 21 maggio dello scorso anno, però, era stato avvistato sugli spalti dello Stadio Franchi di Firenze, in occasione della partita tra Fiorentina e Juventus, vinta dai viola per 2-0. In seguito alla scoperta, l’azienda decise di procedere con il licenziamento. Secondo il suo datore di lavoro, infatti, l’uomo aveva pianificato tutto alla perfezione, acquistando il ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Era stato licenziato dopo essere stato sorpreso sugli spalti dello stadio mentre era in. Ora, ildel lavoro di Arezzo, Giorgio Rispoli, ne ha disposto il reintegro. Il protagonista della vicenda, raccontata dal Corriere di Arezzo, è un lavoratore dell’aretino, dipendente di un’azienda della zona. L’uomo aveva presentato al dato di lavoro un certificato didi alcuni giorni a causa di una sciatalgia. Il 21 maggio dello scorso anno, però, era stato avvistato sugli spalti dello Stadio Franchi di Firenze, in occasione della partita trantus, vinta dai viola per 2-0. In seguito alla scoperta, l’azienda decise di procedere con il. Secondo il suo datore di lavoro, infatti, l’uomo aveva pianificato tutto alla perfezione, acquistando il ...

