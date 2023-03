Equitazione | FEI World Cup Dressage 2023 | Fry domina nel Grand Prix a Hertogenbosch

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) Va in archivio la prima giornata di competizioni a, città olandese che sta ospitando l’ultima tappa del circuito FEICup2022-di. A salire in cattedra in occasione delè stata Charlotte Fry. La britannica, in sella a Glamouralde, ha ottenuto il riscontro unanime dei giudici sfiorando quota 80 e raggiungendo 79.826, circa tre lunghezze in più della padrona di casa Marieke vamn der Putten (su Torveslettens Titanium), seconda con con 76.761 davanti alla compagna di squadra Dinja Van Liere (su Hermes NOP), terza con 75.369. Sfiora la top 3 invece il tedesco Benjamin Werndl (su Famoso OLD), quarto con 75.043 precedendo la leader della classifica generale Isabell Werth (su Emilio 107), quinta con 74.348. In questa gara ...