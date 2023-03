Entrate fiscali a picco, rublo in calo: la guerra del gas logora Mosca (Di giovedì 9 marzo 2023) Forse le sanzioni alla Russia non stanno mordendo come atteso l’economia del Paese di Vladimir Putin, ma c’è un fronte su cui invece le scelte dell’Occidente hanno impattato i bilanci di Mosca: la diversificazione energetica. La differenza tra le Entrate fiscali della Russia del febbraio 2022 nei settori riferenti al campo energetico e quelle del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 9 marzo 2023) Forse le sanzioni alla Russia non stanno mordendo come atteso l’economia del Paese di Vladimir Putin, ma c’è un fronte su cui invece le scelte dell’Occidente hanno impattato i bilanci di: la diversificazione energetica. La differenza tra ledella Russia del febbraio 2022 nei settori riferenti al campo energetico e quelle del InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franco32656300 : ?? Se i condoni dell’era Tremonti avevano almeno l’alibi della necessità di incassare, quelli della manovra voluta… - Brontolo2013 : Ogni anno 156 miliardi di deduzioni e detrazioni sottratti alle entrate fiscali - InfoFiscale : NPL, investimenti e Fisco: un focus sulle Reoco (Reale estate owned company) tra chiarimenti dell'Agenzia delle Ent… - zannachez : @baffi_francesco Una nota ... Siccome queste aliquote non coprono le entrate, pensano di risparmiare 'disboscando l… - iezed : @debbyRome @LucillaMariani Ma lo stato accetterà di perdere queste entrate fiscali? Non credo, per esempio le slot… -