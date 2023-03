Energia, Ue: “Stati non firmino contratti Gnl con Russia” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il tema Energia torna a essere al centro del dibattito nell’Ue, con alcuni veti che arrivano nei rapporti tra Bruxelles e Mosca. Per quanto riguarda la gestione del gas arriva le parole da parte della commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, in audizione alla commissione Industria, ricerca ed Energia del Parlamento europeo, insieme al Direttore esecutivo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Il tematorna a essere al centro del dibattito nell’Ue, con alcuni veti che arrivano nei rapporti tra Bruxelles e Mosca. Per quanto riguarda la gestione del gas arriva le parole da parte della commissaria europea all’, Kadri Simson, in audizione alla commissione Industria, ricerca eddel Parlamento europeo, insieme al Direttore esecutivo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EljanaZotaj : o se non i corpi fisici, possono essere stati semplicemente le particelle componenti lo spazio ad aver perso e acqu… - BusiMatia : GLI USA ORA ESALTANO PETROLIO E GAS E IRRIDONO LE POLITICHE CLIMATICHE DELL’UE Al CERAweek, la conferenza annuale… - Anto848484 : @Crudeli45198835 @giubberosse1 @hiboss_hiboss O producendo fuori riducono le necessità energia limitado la produzio… - robertoseveron1 : Diversi governatori di Stati Usa hanno effettuato dei roadshow in Europa nei mesi scorsi per convincere le migliori… - giuspaggi66 : @CristinaShonny ...è energia che si trasforma,io penso che ha tutto un senso che noi non riusciamo a comprendere, m… -