Energia, Coldiretti Caserta: "A rischio 300 ettari di terra fertile" (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Non si ferma l'assalto alla terra fertile con l'alibi dell'Energia rinnovabile. Lo denuncia Coldiretti Caserta, alla luce dei tre progetti di fotovoltaico su suolo coltivabile in approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico, per un totale di 234 ettari, a cui si aggiungono altri due in esame presso gli uffici della Regione Campania che portano il totale a circa 300 ettari, pari a 400 campi da calcio. Si tratta di tre impianti di grossa taglia, con opere realizzate su terreni che hanno attualmente come destinazione urbanistica "zona agricola". Una sottrazione di suolo che va in controtendenza rispetto agli indirizzi di politiche ambientali su cui si sta orientando il legislatore. Il primo maxi progetto ...

