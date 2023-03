Emma Watson, i suoi deepfake usati come annunci sexy sui social Meta (Di giovedì 9 marzo 2023) Centinaia di annunci sexy con il deepfake di Emma Watson sono circolati sui social Meta, nello specifico Facebook e Instagram, negli ultimi due giorni. L’annuncio fa parte di una massiccia campagna di questa settimana per un’applicazione deepfake, che consente agli utenti di scambiare qualsiasi volto in qualsiasi video di loro scelta. I deepfake sono contenuti in cui i volti o i suoni vengono scambiati o manipolati. Sempre più spesso, la tecnologia è stata utilizzata per creare pornografia non consensuale con i volti di celebrità, influencer o qualsiasi persona, compresi i bambini. La campagna pubblicitaria su Meta fa riferimento al fatto che questa tecnologia, un tempo avanzata, si è rapidamente ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Centinaia dicon ildisono circolati sui, nello specifico Facebook e Instagram, negli ultimi due giorni. L’o fa parte di una massiccia campagna di questa settimana per un’applicazione, che consente agli utenti di scambiare qualsiasi volto in qualsiasi video di loro scelta. Isono contenuti in cui i volti o i suoni vengono scambiati o manipolati. Sempre più spesso, la tecnologia è stata utilizzata per creare pornografia non consensuale con i volti di celebrità, influencer o qualsiasi persona, compresi i bambini. La campagna pubblicitaria sufa riferimento al fatto che questa tecnologia, un tempo avanzata, si è rapidamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CekFor : @GretaForse Cosa, Emma Watson - Max_Botti : @Corriere No, NON sono 'sextape di Emma Watson e Scarlett Johansson', sono video FALSI. Siete proprio alla frutta s… - CorriereLOGIN : Emma Watson in un video porno sui social, ma è un «deepfake» creato con l'app #facemega - Corriere : In rete i sextape di Emma Watson e Scarlett Johansson: la campagna di spot (spregiudicati) di un’app - jaipurgirls1 : Emma Watson Video?? -