Emma Bonino stronca Renzi e Calenda: «Terzo polo? Non sanno neanche loro cos’è. Non sopporto i voltafaccia» – Il video (Di giovedì 9 marzo 2023) Brucia ancora per Emma Bonino lo strappo di Carlo Calenda che si sfilò dall’accordo che +Europa e Azione stavano stringendo con il Pd per la presentazione delle liste alle ultime elezioni Politiche. Da allora i rapporti tra i due non sarebbero per niente migliorati, mentre l’ex senatrice ci tiene a ribadire che certe cose non le dimentica facilmente. A Un giorno da pecora su Radio1, Bonino va giù duro: «Calenda? Non l’ho più sentito. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io i voltafaccia repentini non li sopporto e quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico». E mentre Matteo Renzi, proprio assieme a Calenda, tirano dritto sul progetto di un partito unico centrista che punti almeno al 10%, ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Brucia ancora perlo strappo di Carloche si sfilò dall’accordo che +Europa e Azione stavano stringendo con il Pd per la presentazione delle liste alle ultime elezioni Politiche. Da allora i rapporti tra i due non sarebbero per niente migliorati, mentre l’ex senatrice ci tiene a ribadire che certe cose non le dimentica facilmente. A Un giorno da pecora su Radio1,va giù duro: «? Non l’ho più sentito. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io irepentini non lie quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico». E mentre Matteo, proprio assieme a, tirano dritto sul progetto di un partito unico centrista che punti almeno al 10%, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Emma #Bonino a @1giornodapecora: 'Entrare nel terzo polo? Neanche loro sanno cos'è il terzo polo.' @ultimora_pol - ultimora_pol : Emma #Bonino a @1giornodapecora: 'Calenda? Mai più sentito. Ci sono modi e modi ma io i voltafaccia repentini non l… - BergamoeC : 'Sulla vita ci deve essere una libertà di scelta personale, non c'è nulla di estremista nel dirlo, mia madre che è… - cosdam03 : Lo sapevate che nicki minaj si é ispirata a Emma Bonino per il suo verso in Motorsport “It's a wrap, like the thing… - Dome689 : RT @Open_gol: L'ex senatrice di +Europa attacca a muso duro il leader di Azione, dopo il dietrofront alle ultime Politiche. Ma per il futur… -