Emirati Arabi, il portiere scivola e la palla senza ostacoli arriva dritta in porta (Di giovedì 9 marzo 2023) Papera del portiere dell'Al Arabi. Durante una rimessa laterale calcola male il rimbalzo della palla scivola goffamente e rimane a terra. Così senza nessun ostacolo la palla va dritta in rete e regala ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Papera deldell'Al. Durante una rimessa laterale calcola male il rimbalzo dellagoffamente e rimane a terra. Cosìnessun ostacolo lavain rete e regala ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Tutto questo sotto gli occhi di un governo che vede tutto e non dice nulla e anzi tollera un ministro tifoso che in… - GiorgiaMeloni : Ringrazio il Presidente degli Emirati Arabi Uniti @MohamedBinZayed per la sua calorosa accoglienza. Un nuovo, solid… - Gitro77 : Per quanto riguarda l'export di petrolio, rispetto a gennaio 2022, la Russia è riuscita a sostituire quasi del tutt… - vicsolid : @Fabio_Martini_ …tanto che ci andrà di mezzo la nostra nazionale italiana. Se e quando verrà fatta giustizia qualcu… - Damianodanny1 : SANITÀ MADE IN ITALY NEGLI EMIRATI ARABI GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO APRE SMART CLINIC ABU DHABI. 1°PASSO X L… -