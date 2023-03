ElSha e Kumbulla stendono la Real Sociedad: Roma vicina ai quarti (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma – Una Roma solida e praticamente perfetta batte la Real Sociedad per 2-0. El Shaarawy apre le marcature nel primo tempo, Kumbulla la chiude a fine gara. La squadra di Mourinho vede i quarti di Europa League vicini, ma prima si dovrà ostacolare l’ostacolo San Sebastiàn, dove i giallorossi voleranno tra una settimana per disputare il ritorno. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023)– Unasolida e praticamente perfetta batte laper 2-0. El Shaarawy apre le marcature nel primo tempo,la chiude a fine gara. La squadra di Mourinho vede idi Europa League vicini, ma prima si dovrà ostacolare l’ostacolo San Sebastiàn, dove i giallorossi voleranno tra una settimana per disputare il ritorno. In aggiornamento…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrazza : David, andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. 2-0 per noi, gol di Elsha e Kumbulla. Giocato… - dedalus83 : @HungryMarcio probabile bluff, il portiere che non va più è arrivato, ElSha che è il solito mezzo giocatore qualche… - aleaoo_ : Analisi fine gara: - Rui patricio ogni tiro da fuori è gol e non se può uscì come sulla seconda occasione. -Zalewsk… - AndreaC54429836 : @GiuseppeFalcao Purtroppo parte tutto dalla mancanza di smalling,kumbulla non può giocare in serie A, difesa distra… - MarvelEdit4 : Probabili Formazioni: RM: Rui; Mancini; Kumbulla; Ibanez; Karsdorp; Cristante; Gini W.; Spinazzola; Solbakken; Elsh… -