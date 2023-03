Elisa Isoardi, la splendida notizia: la rivedremo presto in Rai (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. La Rai rivuole Elisa Isoardi alla conduzione di uno storico programma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Isoardi potrebbe, infatti, essere la nuova co-conduttrice di un programma noto a tutti i telespettatori di Rai1. Una bellissima occasione per la conduttrice, che da anni non ha un ruolo di spicco nella televisione italiana. Chissà che questa sia la sua occasione per rimettersi in gioco (Continua dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto per Elisa Isoardi: “Ciao Memè” Leggi anche: Elisa Isoardi, chi è la sua nuova fiamma: “Il cuore sorride” Elisa Isoardi torna in Rai alla conduzione di “Linea Verde” Elisa Isoardi non ha più condotto una trasmissione dopo La prova del ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. La Rai rivuolealla conduzione di uno storico programma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, lapotrebbe, infatti, essere la nuova co-conduttrice di un programma noto a tutti i telespettatori di Rai1. Una bellissima occasione per la conduttrice, che da anni non ha un ruolo di spicco nella televisione italiana. Chissà che questa sia la sua occasione per rimettersi in gioco (Continua dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto per: “Ciao Memè” Leggi anche:, chi è la sua nuova fiamma: “Il cuore sorride”torna in Rai alla conduzione di “Linea Verde”non ha più condotto una trasmissione dopo La prova del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gfvip_s : Fate partecipare loro come concorrenti al #GFVIP 8 Gennaro Auletto Alessio Pozzi Federico Dolce Gabriele Sbattel… - Gfvip_s : Fate partecipare loro come concorrenti #GFVIP 8 Gennaro Auletto Alessio Pozzi Federico Dolce Gabriele Sbattella… - EremitaStefano : @Lapassiion @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT @alfosignorini and @MedInfinityIT @patrizia_ross mirca… - EremitaStefano : @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT @patrizia_ross mirca viola adotta benedetta gargari la fiordelisi sot… - zootecnicavt : Elisa Isoardi a Viterbo per una puntata del programma “Vorrei dirti che” su Rai 2 -