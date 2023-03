Eliminato Grande Fratello Vip del 9 marzo: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena e Nikita, ecco i risultati dei sondaggi (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovo Eliminato nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Nel prime time di oggi, giovedì 9 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa. Eliminato Grande Fratello Vip 7, sondaggi del 9 marzo: chi uscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovonella Casa delVip 7. Nel prime time di oggi, giovedì 92023, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa.Vip 7,del 9: chi uscirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni 9 marzo 2023: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su #Daniele e #Oriana… - sp4ce_0ddity : no vabbè stasera ho recuperato l'episodio in cui viene eliminato ollivier sono distrutta lui veramente un grande ta… - Naples___ : @realvarriale @acmilan Psg eliminato come un'altra grande Protagonista delle notti Champions?? - inaki071166 : @andyrox73 Si, ho incontrato diversi Twitteri. Qualcuno l'ho eliminato, qualcuno l'ho perso, qualcuno l'ho tenuto e… - m_posidonia : RT @Gennaro_Romano: @Giul_Granato @potere_alpopolo @unione_popolare @fattoquotidiano @ilfattoblog Da Datore di Lavoro dico: Il reddito di C… -