Elezioni Scafati | Villani M5S | “Lavoriamo a una proposta progressista”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Continuano gli incontri, fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle, al fine di poter valutare e sintetizzare tutti gli aspetti programmatici, rispettando tutte le forze che stanno partecipando al tavolo. Il nostro auspicio è che si giunga nei prossimi giorni ad una determinazione unitaria. Non farlo sarebbe un errore imperdonabile.” A dirlo è Virginiacoordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno a margine della riunione di eri con Campania Libera,Arancione, PD, Free, PER e naturalmente il Movimento 5 Stelle per chiarire le varie posizioni politiche delle forze coinvolte nella coalizione. “Oggi abbiamo veramente la concreta possibilità per arginare l’avanzata della destra e tentare di rinnovare la classe politica di una città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Elezioni amministrative Scafati (M5S) Villani: “Stiamo lavorando ad una proposta p ... - - GazzettaSalerno : «L'idea di proporre Pasquale Aliberti come candidato sindaco nasce dalla necessità di pacificare la situazione poli… - GazzettaSalerno : «L'idea di proporre Pasquale Aliberti come candidato sindaco nasce dalla necessità di pacificare la situazione poli… - TeleradioNews : Il commissario azzurro: «Bisogna rilanciare la città; proseguiamo il dialogo con Fdi e Lega. L'idea di proporre Pa… - ottopagine : Elezioni Scafati, niente intesa su Aliberti. Fdi: «Il candidato è Salvati» #Scafati -

...creare le migliori condizioni politiche per arrivare alle prossimecon una coalizione e un candidato sindaco competitivi e con le idee chiare. Condizioni irrinunciabili per riportare...Il Partito Democratico, in tutte le sue articolazioni, garantirà pieno sostegno a Michele Grimaldi ed alla comunità democratica dinel percorso intrapreso in vista delle prossime...Fratelli d'Italia va avanti con la candidatura a sindaco di Cristoforo Salvati a. 'Dopo aver inutilmente aspettato gli alleati per un confronto, pur avendo un sindaco uscente e avendo messo a disposizione un'intera classe dirigente per un'eventuale scelta che potesse ...

Elezioni Scafati, Villani (M5S): "Lavoriamo a una proposta ... anteprima24.it

Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...Il commissario azzurro: «Bisogna rilanciare la città; proseguiamo il dialogo con Fdi e Lega. L'idea di proporre Pasquale Aliberti come candidato sindaco n ...