Ek?i Sözlük | il social network turco più popolare è stato bloccato

(Di giovedì 9 marzo 2023) Attivo da più di vent'anni, Ek?iè il principalemedia sviluppato in Turchia. Ora però sta per cadere sotto la censura di Ankara

è apprezzato per le discussioni libere su politica e attualità, ma quelle sul terremoto non sono ...è apprezzato per le discussioni libere su politica e attualità, ma quelle sul terremoto non sono ...