Eintracht Francoforte: pronto il ricorso per la gara col Napoli (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Eintracht Francoforte valuta il ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi tedeschi per la gara di Champions League col Napoli. “Con i nostri esperti e avvocati italiani non nutriamo realisticamente alcuna speranza di poter ribaltare l’ordinanza con procedura d’urgenza, come dimostrano anche i casi simili in Serie A” lo fanno sapere i dirigenti dell’Eintracht Francoforte che stanno protestando per il divieto di trasferta. Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht, ha rincarato la dose attaccando le autorità italiane e (di nuovo) il Napoli: “Che la partita fosse stata classificata come ad alto rischio – si legge nella nota ufficiale della società tedesca – non è una scoperta ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023) L’valuta ilcontro il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi tedeschi per ladi Champions League col. “Con i nostri esperti e avvocati italiani non nutriamo realisticamente alcuna speranza di poter ribaltare l’ordinanza con procedura d’urgenza, come dimostrano anche i casi simili in Serie A” lo fanno sapere i dirigenti dell’che stanno protestando per il divieto di trasferta. Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’, ha rincarato la dose attaccando le autorità italiane e (di nuovo) il: “Che la partita fosse stata classificata come ad alto rischio – si legge nella nota ufficiale della società tedesca – non è una scoperta ...

