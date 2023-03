Eintracht Francoforte furioso per la decisione: arriva il duro comunicato sulla trasferta di Napoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo la decisione ufficiale presa dal Ministro degli Interni Piantedosi che vieta la trasferta di Napoli ai tifosi dell’Eintracht Francoforte, la società tedesca ha emanato un duro comunicato a riguardo. Voce della società è stato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione, di seguito il comunicato: sulla decisione: “Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club. Il fatto che le partite contro il Napoli siano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti di sicurezza in loco, non è una scoperta nuova ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo laufficiale presa dal Ministro degli Interni Piantedosi che vieta ladiai tifosi dell’, la società tedesca ha emanato una riguardo. Voce della società è stato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione, di seguito il: “Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club. Il fatto che le partite contro ilsiano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti di sicurezza in loco, non è una scoperta nuova ...

