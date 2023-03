Eintracht Francoforte: “Da Napoli incapaci di garantire la sicurezza. Inaccettabile trasferta vietata” (Di giovedì 9 marzo 2023) Da Napoli arriva il divieto del Prefetto di vendere biglietti validi per il settore ospiti in occasione della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. La società tedesca ritiene la scelta Inaccettabile e difficile da credere: “Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado di garantire la sicurezza della partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere”, ha affermato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht. L’Eintracht Francoforte ha inoltre dichiarato di essere pronto ad agire in maniera legale contro l’ordinanza: “Con i nostri esperti e avvocati italiani non ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Daarriva il divieto del Prefetto di vendere biglietti validi per il settore ospiti in occasione della sfida di Champions League contro l’. La società tedesca ritiene la sceltae difficile da credere: “Le autorità dinapoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado diladella partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere”, ha affermato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’. L’ha inoltre dichiarato di essere pronto ad agire in maniera legale contro l’ordinanza: “Con i nostri esperti e avvocati italiani non ...

