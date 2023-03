Edoardo Tavassi lancia la stecca da biliardo a terra (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Edoardo Tavassi è stato accusato di aver gettato con violenza la stecca da biliardo a terra qualche giorno fa. Il VIDEO. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 marzo 2023)è stato accusato di aver gettato con violenza ladaqualche giorno fa. Il. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Nikita, Edoardo, Antonella, Sarah e Tavassi: uno di loro questa sera lascerà per sempre la Casa di #GFVIP! Chi sarà… - comprooro_ : so che è dura da mandare giù ma l'unico UOMO li dentro che non ha mai sgarrato con una donna è priprio lui, edoardo tavassi #gfvip - Danda1916 : @cherotturadicaz @ESTANCA2 A me Edoardo è simpatico ma spesso ha avuto atteggiamenti esagerati non si può assolutam… - elica3001 : RT @BITCHYFit: EDOARDO TAVASSI 48 ORE PRIMA DELL’ARRESTO #GFVIP - Alessan47890178 : Ti ha rivitato tavassi edoardo questa e la verita da natale hai caato senore fuori dal vaso #donnalisi -

GF Vip Donnamaria cacciato, Tavassi ammonito: i video dei fattacci Alfonso Signorini aveva annunciato provvedimenti durissimi nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip. E così è stato: Edoardo Donnamaria è stato squalificato in tronco, Edoardo Tavassi è stato ammonito. Lunedì scorso il conduttore del reality, su ordine dai piani altissimi di Mediaset, aveva detto in modo perentorio di cambiare registro ai concorrenti. Stop alle ... Edoardo Donnamaria squalificato dal GF Vip: la reazione di Antonella Fiordelisi Se per Tavassi è andata meglio, cavandosela solo con un ammonimento, Donnamaria è stato invece squalificato dopo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. "Grande Fratello Vip", il racconto della quarantesima puntata Tavassi in confessionale Si parte con Edoardo in confessionale. Riprendendo la reprimenda della volta scorsa Signorini lo riprende per una reazione dopo una partita a biliardo. Tavassi ha lanciato la stecca da biliardo a terra. Edoardo Tavassi scopre che era secondo al televoto del finalista: la reazione di Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria è squalificato dal gioco A causa dei reiterati comportamenti scorretti, Edoardo viene squalificato e deve abbandonare definitivamente la Casa. Edoardo Tavassi lancia la stecca da biliardo a terra (VIDEO) Edoardo Tavassi è stato accusato di aver gettato con violenza la stecca da biliardo a terra qualche giorno fa. Il video. La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è partita con diversi provvedimenti disciplinari.