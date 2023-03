Ecr | i vertici ricevuti a Palazzo Chigi | “Puntiamo a rompere il monopolio della sinistra in Europa”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 marzo 2023) I co-presidenti del Gruppo ECR Nicola Procaccini e Ryszard Legutko sono statioggi adal presidente del Partito conservatore europeo, Giorgia Meloni. Il principale argomento di discussione sono stati i piani per un’ulteriore cooperazione ed espansione del gruppo di centrodestra e conservatore ECR, il cui nucleo è costituito dalla delegazione polacca del Partito Legge e Giustizia e da Fratelli d’Italia di Meloni. “Il Presidente Meloni ha ottenuto una vittoria spettacolare alle elezioni italiane e il suo governo gode di un altissimo sostegno pubblico. È la nostra alleata più importante. La cooperazione tra Varsavia e Roma dovrebbe essere la base per un’ulteriore espansionenostra alleanza ine per la difesa dei valori comuni che ci stanno vicini, come la fede, la ...