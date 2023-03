Ecco perché l’intelligenza artificiale rischia di uccidere le parole

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Esistono diversi motivi per cuipossa oggi essere considerata un’enorme opportunità per la specie umana e la sua evoluzione. Eppure, nonostante tutto, ne esistono altrettanti per cui la società dovrebbe opporsi all’affermazione del robot sull’uomo. Non è anti-progressismo, non è chiusura mentale, non è la strenua difesa di un modello che tutto sommato è sopravvissuto per oltre un millennio. Quanto piuttosto la necessità di evitare, nell’età del computer, un ulteriore imbarbarimento della mente umana pena la sua completa incapacità a ragionare. L’idea che una macchina possa redigere un testo è sorprendente e sensazionale, certo. Ma riflettete su questo aspetto. Per scrivere un articolo di giornale, ad esempio, sono necessarie almeno due competenze: 1) conoscenza della materia su cui si vuole scrivere; 2) capacità di sapersi ...