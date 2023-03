Ecco gli errori che Meloni non deve fare in politica estera. I consigli di Pomicino (Di giovedì 9 marzo 2023) India, Eau, Israele, Arabia Saudita, Africa. Giorgia Meloni è partita da un Paese la cui la reputazione internazionale era stata smarrita e gli sta dando credibilità dopo anni di minusvalenze. Questo il rilievo che l’ex ministro e parlamentare della Democrazia cristiana, Paolo Cirino Pomicino, affida a Formiche.net commentando il tour internazionale del presidente del consiglio che, dopo le visite nell’indo-pacifico e nel golfo, in 24 ore è passata dal premier olandese Mark Rutte a quello israeliano Benjamin Netanyahu, con il comune denominatore del nuovo ruolo che l’Italia aspira ad avere, in Ue e fuori dall’Ue. PAOLO CIRINO Pomicino POLITICOPerché il rapporto Roma-Parigi sarà cruciale per capire che Europa ci attende? Perché è una intuizione legata a fatti lontani circa trent’anni fa, quando ci fu un patto non ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) India, Eau, Israele, Arabia Saudita, Africa. Giorgiaè partita da un Paese la cui la reputazione internazionale era stata smarrita e gli sta dando credibilità dopo anni di minusvalenze. Questo il rilievo che l’ex ministro e parlamentare della Democrazia cristiana, Paolo Cirino, affida a Formiche.net commentando il tour internazionale del presidente delo che, dopo le visite nell’indo-pacifico e nel golfo, in 24 ore è passata dal premier olandese Mark Rutte a quello israeliano Benjamin Netanyahu, con il comune denominatore del nuovo ruolo che l’Italia aspira ad avere, in Ue e fuori dall’Ue. PAOLO CIRINOPOLITICOPerché il rapporto Roma-Parigi sarà cruciale per capire che Europa ci attende? Perché è una intuizione legata a fatti lontani circa trent’anni fa, quando ci fu un patto non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Si scoprono gli altarini della prima fase dell’emergenza ed ecco che gli «esperti» tornano alla ribalta per cercare… - fattoquotidiano : Governo #Meloni, ecco il #condono fiscale per gli evasori: depenalizzati sia le dichiarazioni fiscali infedeli sia… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 08/03/2023. Gli aggiornamenti su - formichenews : Ecco gli errori che #Meloni non deve fare in politica estera. I consigli di Pomicino. “Il tour internazionale di G… - NewsletterLeggo : Azimut: superati gli obiettivi del 2022/ Banca Generali: raccolta solida e sprint sul reclutamento di giovani/ Cons… -