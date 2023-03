Ebreo | scritta-choc sul muro del negozio Il sindaco | Gesto gravissimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ferrara, la scritta 'ebreo' sul muro di un negozio. Il sindaco Fabbri: 'Gravità inaudita' - LaStampa : A Ferrara la scritta “Ebreo” a fianco di un negozio. Il sindaco: “Gravità assoluta” - lattanzi60 : Attacchi antisemiti alla Schlein a Viterbo, la scritta ebreo sulle mura di un negozio a Ferrara. Se si lasciano pas… - manuelcristaldi : RT @Agenzia_Ansa: A Ferrara è comparsa una scritta 'Ebreo' con la freccia rivolta alla vetrina di un negozio. Il sindaco Alan Fabbri: 'Un g… - PressReview99 : Ferrara, il sindaco denuncia la scritta 'Ebreo' sul muro di un negozio: 'Gravità assoluta' -

Ferrara," appara sul muro di un negozio. Spiacevole gesto che è stato subito denunciato dal sindaco della città L'articolo Ferrara," sul muro di un negozio: arriva la denuncia del ...Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che in città è comparsa una' con la freccia rivolta alla vetrina di un negozio. 'Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito ...Un passo indietro di 100 anni . A Ferrara, sul muro di un negozio, è comparsa la", denunciata prontamente dal sindaco della Lega, Alan Fabbri. La" a Ferrara sul muro di un negozio . La denuncia del sindaco di Ferrara . Chi è Alan Fabbri . La"...

Ferrara, la scritta "ebreo" sul muro di un negozio. Il sindaco Fabbri: "Gravità inaudita" La Repubblica

Il primo cittadino: "La miglior risposta all'imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per ..."Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia. Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabil ...