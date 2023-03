“È sempre mezzogiorno” ricetta del 9 marzo | Cestini di quasi primavera

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 9 marzo 2023)diI gemelli Billi si addentrano nel bosco di Antonella per proporre un piatto dal profumo primaverile, un piatto ricco di verdure: idi. Ingredienti 150 g salsiccia di tacchino 1 carota 1 mazzetto di asparagi 100 g cime di rapa 1 carciofo 100 g broccoli 6 fogli di pasta fillo 3 scalogni 100 g fontina formaggio grattugiato acqua olio sale pepe Procedimento Innanzitutto, ungiamo una teglia per muffin e foderiamo ciascun incavo con 5 strati di pasta fillo (tagliamo dei quadrati dai fogli), spennellando ciascuno con una soluzione di acqua e olio. In una padella, mettiamo a stufare gli scalogni tritati con un filo d’olio. Uniamo le carote a dadini, gli asparagi a tocchetti, le cime di rapa tritate al coltello ed il broccolo a cimette. Una ...