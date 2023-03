E quest'anno chi ci farà sognare? (Di giovedì 9 marzo 2023) Non si scappa dal red carpet – che agli Oscar 2023 cambierà da rosso a uno champagne/beige (forse perché rosso fa sangue da ceffone a Chris Rock). Non si scappa perché guardarlo, ha l’effetto dell’intervallo Rai con le pecore, una cosa rilassante che si snoda a nastro e tranquillizza. E che eccita, anche. Con commenti di approvazione e disprezzo alle star che partono dalla pancia e si pensa arrivino fino a là, a Los Angeles. Le coppie più belle sul red carpet degli Oscar guarda le foto Leggi anche › Oscar 2023: gli snobbati e le ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 marzo 2023) Non si scappa dal red carpet – che agli Oscar 2023 cambierà da rosso a uno champagne/beige (forse perché rosso fa sangue da ceffone a Chris Rock). Non si scappa perché guardarlo, ha l’effetto dell’intervallo Rai con le pecore, una cosa rilassante che si snoda a nastro e tranquillizza. E che eccita, anche. Con commenti di approvazione e disprezzo alle star che partono dalla pancia e si pensa arrivino fino a là, a Los Angeles. Le coppie più belle sul red carpet degli Oscar guarda le foto Leggi anche › Oscar 2023: gli snobbati e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRichetti : Quest'anno l'#8marzo è tutto per loro. Per le donne che chiedono libertà, diritti e la fine di un regime crudele. N… - FratellidItalia : ?? Il calo delle bollette della luce di oltre il 20% nel secondo trimestre di quest’anno è un’ottima notizia che dim… - CaFoscari : ??Online il programma di @incrocicivilta 2023??Fil rouge di quest’anno: i temi dell'identità, del razzismo, il rappo… - shadow2022br : RT @FratellidItalia: ?? Il calo delle bollette della luce di oltre il 20% nel secondo trimestre di quest’anno è un’ottima notizia che dimost… - Smurfette10 : RT @val12807344: Non è solo opinione tua! Per me è da chiudere per sempre! Quest'anno ha toccato il fondo! Comportamenti inauditi e scorret… -