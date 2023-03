“È morto, siamo tutti tristi”. Antonella Clerici, dolore immenso: l’annuncio arriva in diretta (Di giovedì 9 marzo 2023) Enorme tristezza in diretta per Antonella Clerici, che si è soffermata su un lutto che ha colpito profondamente lei e tutti coloro che lavorano nella trasmissione È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva ha aperto in modo molto sofferente l’appuntamento del 9 marzo e non ha potuto fare altro che mostrare tutta la sua vicinanza. Infatti, una persona che lei conosce molto bene ha perso una figura imprescindibile della sua vita e non è facile reagire davanti a queste notizie. Antonella Clerici ha parlato subito di questo lutto, confermando ancora una volta di avere un cuore straordinario. Lei normalmente è conosciuta per essere una presentatrice molto professionale, allegra e gioiosa, infatti sono questi i segreti del suo successo, ma sa ovviamente anche essere molto seria e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Enorme tristezza inper, che si è soffermata su un lutto che ha colpito profondamente lei ecoloro che lavorano nella trasmissione È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva ha aperto in modo molto sofferente l’appuntamento del 9 marzo e non ha potuto fare altro che mostrare tutta la sua vicinanza. Infatti, una persona che lei conosce molto bene ha perso una figura imprescindibile della sua vita e non è facile reagire davanti a queste notizie.ha parlato subito di questo lutto, confermando ancora una volta di avere un cuore straordinario. Lei normalmente è conosciuta per essere una presentatrice molto professionale, allegra e gioiosa, infatti sono questi i segreti del suo successo, ma sa ovviamente anche essere molto seria e ...

