“È il nuovo fidanzato” Ambra Angiolini | esplode il gossip | pizzicata col famoso attore italiano

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ed è subitosuche sembra essersi fidanzata di. La bella artista infatti è statain più di qualche occasione con l’Andrea Bosca. Lui, uno dei volti più noti sul panorama fiction all’italiana, sembrerebbe oramai da un po’ il suo compagno. A riferire la notizia, anzi lo scoop, è il settimanale Diva e Donna. Gli scatti sembrano molto eloquenti e ritraggono l’ex ragazza di Non è la Rai col suoamore. Eccoli insieme mentre lui la accompagna in stazione a Roma. Baci e carezze prima del saluto e della partenza. I due sembrano già affiatati che mai. Da quel poco che si sa, la coppia dovrebbe essersi conosciuta sul set della serie tv “Protezione civile”, che andrà in onda a breve su Mediaset., dopo la ...