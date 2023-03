È finito il tempo delle truffe: con Mia addio ai furbetti del Reddito (Di giovedì 9 marzo 2023) Con Mia, la Misura di inclusione attiva allo studio del Ministero del Lavoro, il governo vuole rendere i controlli più incisivi per evitare sprechi di denaro pubblico. Un obiettivo reso possibile dal sistema informatico su cui si basa il nuovo strumento di contrasto alla povertà. Una piattaforma, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche attive, che favorirà percorsi autonomi di ricerca di lavoro, il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, ma sarà anche utile per l'analisi, il monitoraggio e il controllo della misura stessa. I beneficiari, registrandosi sulla piattaforma, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Con Mia, la Misura di inclusione attiva allo studio del Ministero del Lavoro, il governo vuole rendere i controlli più incisivi per evitare sprechi di denaro pubblico. Un obiettivo reso possibile dal sistema informatico su cui si basa il nuovo strumento di contrasto alla povertà. Una piattaforma, istituita presso il Ministero del Lavoro epolitiche attive, che favorirà percorsi autonomi di ricerca di lavoro, il rafforzamentocompetenze da parte dei beneficiari, ma sarà anche utile per l'analisi, il monitoraggio e il controllo della misura stessa. I beneficiari, registrandosi sulla piattaforma, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. ...

