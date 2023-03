E' allarme squali in Brasile | 15enne attaccata da un pescecane perde il braccio sinistro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... P49986311 : RT @SkyLaGatta: 'Squali e razze a rischio estinzione', l'allarme lanciato anche dal Centro Biodiversità di Palermo. - r_danovaro : Squali e razze a rischio estinzione anche in Mediterraneo: allarme lanciato dal convegno presso la Stazione Zoologi… - ilmetropolitan : #Brasile: allarme squali, una 15 enne perde un braccio - SkyLaGatta : 'Squali e razze a rischio estinzione', l'allarme lanciato anche dal Centro Biodiversità di Palermo. - fisco24_info : Brasile: allarme squali nel nordest, 15enne perde braccio: Si moltiplicano gli attacchi nello Stato di Pernambuco -

... al punto che la governatrice, Raquel Lyra, ha detto che verrà ripristinato il "comitato di monitoraggio degli incidenti con gli", coinvolgendo anche le università . Inoltre in al cune spiagge ......ancora nell'Ue la popolazione di uccelli nei terreni agricoli Gli indicatori per misurare l'... ancora cattive notizie: il 40% delle piante è a rischio estinzionee razze a rischio di ...Continua l'nello Stato costiero di Pernambuco, nel nord - est del Brasile , dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi: un'altra adolescente ha subito un'amputazione ieri in ...

Brasile: allarme squali nel nordest, 15enne perde braccio Agenzia ANSA

Allarme squali nello Stato costiero di Pernambuco, nel nord-est del Brasile, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi ...Nel nord est del Brasile, nello Stato costiero di Pernambuco, un’adolescente è stata morsa da uno squalo e ha subito l’amputazione di un arto: è una vera e propria emergenza quella in cui si trova il ...