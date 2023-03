Dynamite 08.03.2023 The Book of Hobbs (Di giovedì 9 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Quest’oggi ci troviamo nel Golden 1 Center di Sacramento in vista del primo show televisivo Revolution 2023. In programma ci sono ben due match titolati: Orange Cassidy affronterà Jay Lethal con in palio l’All-Atlantic Championship; Warldow è chiamato a difendere il titolo TNT contro il vincitore del Face of The Revolution Ladder Match Powerhouse Hobbs. All-Atlantic Championship Match: Orange Cassidy vs. Jay Lethal (3 / 5) Jay Lethal ha messo in seria difficoltà il campione in carica, l’ex ROH World Champion ha infatti danneggiato pesantemente gli arti inferiori di Orange Cassidy. D’altro canto il Freshly Squeezed ha puntato al braccio sinistro del suo avversario, una strategia che si è rivelata vincente. Nel finale Jay Lethal ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 marzo 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nel Golden 1 Center di Sacramento in vista del primo show televisivo Revolution. In programma ci sono ben due match titolati: Orange Cassidy affronterà Jay Lethal con in palio l’All-Atlantic Championship; Warldow è chiamato a difendere il titolo TNT contro il vincitore del Face of The Revolution Ladder Match Powerhouse. All-Atlantic Championship Match: Orange Cassidy vs. Jay Lethal (3 / 5) Jay Lethal ha messo in seria difficoltà il campione in carica, l’ex ROH World Champion ha infatti danneggiato pesantemente gli arti inferiori di Orange Cassidy. D’altro canto il Freshly Squeezed ha puntato al braccio sinistro del suo avversario, una strategia che si è rivelata vincente. Nel finale Jay Lethal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioda89 : RT @donnetralecorde: Vediamo insieme cos'è accaduto durante l'ultima puntata di AEW Dynamite per la divisione femminile #aew #aewdynamite… - donnetralecorde : Vediamo insieme cos'è accaduto durante l'ultima puntata di AEW Dynamite per la divisione femminile #aew… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDynamite #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Il primo episodio di #AEWDynamite successivo ad #AEWRevolution #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Cosa dobbiamo aspettarci da #AEWDynamite? #TSOW #TSOS -