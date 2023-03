Dybala | Vincere l' Europa League? Roma diventerebbe come Buenos Aires

(Di giovedì 9 marzo 2023)- In occasione della sfida odierna contro la Real Sociedad, Pauloparla del confronto con gli spagnoli, del suo momento e del trionfo del Mondiale conquistato in Qatar. "La vittoria al ...

ROMA - In occasione della sfida odierna contro la Real Sociedad, Pauloparla del confronto con gli spagnoli, del suo momento e del trionfo del Mondiale conquistato in Qatar. "La vittoria al Mondiale ha cambiato molte cose - sottolinea l'argentino rispondendo a ...Nella continuità, invece, di sapere di dovertre partite di fila in una settimana, facciamo ... E anche il doppio centravanti precluderebbe la presenza diche però sta bene anche se ha ...... "Per me c'è un solo Tammy che mi interessa ed è quello che se va in panchina esulta per un gol come se lo avesse fatto lui o che entra in campo nel finale e ci aiuta a". In merito a, ...

ROMA - In occasione della sfida odierna contro la Real Sociedad, Paulo Dybala parla del confronto con gli spagnoli, del suo momento e del trionfo del Mondiale conquistato in Qatar. “La vittoria al Mon ...Sarà un Roma-Real Sociedad tutto da vivere quello che si giocherà domani allo stadio Olimpico alle ore 18.45. I giallorossi, reduci dall’importante successo in campionato contro la Juventus, si rituff ...