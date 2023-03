Dybala | «Infastidire l’avversario fa parte del calcio | non è offensivo Sono le parole ad essere offensive»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 marzo 2023) Paulointervistato da Marca. L’attaccante della Roma racconta la sua esperienza da giocatore giallorosso e da campione del mondo. A Roma stai vivendo una seconda giovinezza. Da che dipende? «Sì, è così. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che esiste in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno ed è uno stadio molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a dare il massimo e a cercare di mantenere la Roma al top» La Roma è-dipendente? «No, no. Per avere numeri migliori ho bisogno che la squadra sia in buona forma. Non si tratta di un giocatore solo. Siamo un gruppo unito che lotta per lo stesso sogno».parla di Mourinho. «Abbiamo una buona comunicazione per cui ci confrontiamo, parliamo spesso per scambiarci opinioni. Che un ...