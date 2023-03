Dybala, il mio futuro è qui ora penso a portare la Roma al top (Di giovedì 9 marzo 2023) Dybala futuro. Che Dybala sia approdato alla Roma per essere allenato da Mourinho non l’ha mai nascosto. E’ bastata una telefonata dell’allenatore per far dire di si all’argentino che sta vivendo la nuova avventura con grande entusiasmo. Complice sicuramente lo spirito che trasmette Mourinho alla squadra. E la presenza del tecnico sulla panchina sembra sia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023). Chesia approdato allaper essere allenato da Mourinho non l’ha mai nascosto. E’ bastata una telefonata dell’allenatore per far dire di si all’argentino che sta vivendo la nuova avventura con grande entusiasmo. Complice sicuramente lo spirito che trasmette Mourinho alla squadra. E la presenza del tecnico sulla panchina sembra sia ... TAG24.

