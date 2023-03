Dybala | 'Il mio futuro è alla Roma | la voglia portare al top E la clausola'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineRomaniste : #Dybala: 'Il mio futuro è qui, voglio portare la Roma al top. #Mourinho uno dei migliori al mondo' #ASRoma #Marca… - maespo69 : RT @forzaroma: #Dybala non pensa alla clausola: 'Il mio futuro è all'#ASRoma, voglio portarla al top' - forzaroma : #Dybala non pensa alla clausola: 'Il mio futuro è all'#ASRoma, voglio portarla al top' - Cate1081 : @Ale03626487 @Allegri____Out Cosa doveva dire? La società aveva appena investito 85 mln e avrebbe spedito Dybala a… - jessi_cuore : RT @jessi_cuore: il mio posto sicuro ??????#dybala -

Nelprimo anno abbiamo perso due volte con la Juve, con il Milan e l'Inter, quest'anno abbiamo ... E anche il doppio centravanti precluderebbe la presenza diche però sta bene anche se ha ...... nei 14 minuti finali, chiudeva la sua storia di calciatore incontrando la corazzata di Iachini (, Belotti, Vazquez e c'era anche il giovanissimo Verre in panchina) ormai sicura della ...Anche ilmodo di lavorare, con Salvatore, ha sempre un obiettivo a livello fisico. Facciamo un ... Parlo di. Sembra rinato qui a Roma, di chi è il merito 'Il merito è di Paulo, dei suoi ...

Dybala: 'Il mio futuro è alla Roma, la voglia portare al top. E la ... Calciomercato.com

Le parole di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, sul suo trasferimento a parametro zero in giallorosso Di seguito le parole di Paulo Dybala a Marca sul suo trasferimento alla Roma. PAROLE – ...L’argentino ha parlato in un’intervista del suo rapporto con lo Special One e di cosa lo ha convinto a scegliere la maglia giallorossa Il quotidiano spagnolo Marca ha rilasciato un’anteprima di un’int ...