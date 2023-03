Dusan Vlahovic non segna più (Di giovedì 9 marzo 2023) Al 70’ di Roma-Juventus, nel momento di massima pressione dei bianconeri, Vlahovic controlla uno dei pochi palloni della sua partita. È appena dentro l’area di rigore, perpendicolare rispetto alla porta e, per una volta, Smalling non gli è addosso. Per un attimo sembra quasi che possa calciare in porta, ma alla fine preferisce provare un difficile passaggio per Cuadrado che viene intercettato. È stata una piccola indecisione, forse anche meno di un’indecisione, dopotutto aveva il pallone sul destro, il suo piede debole, e calciare in porta non sarebbe stato facile, ma è difficile non pensare che il Vlahovic della Fiorentina da lì non avrebbe provato a spaccare la porta. STEADY PAYWALL Una stagione difficile Il serbo non segna da quattro partite, in stagione i gol in totale sono dieci, ma solo tre dopo sono arrivati dopo ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 9 marzo 2023) Al 70’ di Roma-Juventus, nel momento di massima pressione dei bianconeri,controlla uno dei pochi palloni della sua partita. È appena dentro l’area di rigore, perpendicolare rispetto alla porta e, per una volta, Smalling non gli è addosso. Per un attimo sembra quasi che possa calciare in porta, ma alla fine preferisce provare un difficile passaggio per Cuadrado che viene intercettato. È stata una piccola indecisione, forse anche meno di un’indecisione, dopotutto aveva il pallone sul destro, il suo piede debole, e calciare in porta non sarebbe stato facile, ma è difficile non pensare che ildella Fiorentina da lì non avrebbe provato a spaccare la porta. STEADY PAYWALL Una stagione difficile Il serbo nonda quattro partite, in stagione i gol in totale sono dieci, ma solo tre dopo sono arrivati dopo ...

