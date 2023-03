Duplice omicidio di Serranova, Cosimo Calò ha confessato di voler uccidere per l’eredità anche l’altro fratello (Di giovedì 9 marzo 2023) Duplice omicidio Serranova: ha confessato Cosimo Calò, fratello di una delle vittime. L’uomo, 84enne, arrestato dopo settimane di audizioni e perquisizioni, avrebbe ammesso davanti agli inquirenti di voler uccidere anche l’altro fratello, Carmelo. Era stato proprio lui, intorno alle 18 di mercoledì 1 marzo, a scoprire i corpi senza vita di Antonio Calò e di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023): hadi una delle vittime. L’uomo, 84enne, arrestato dopo settimane di audizioni e perquisizioni, avrebbe ammesso davanti agli inquirenti di, Carmelo. Era stato proprio lui, intorno alle 18 di mercoledì 1 marzo, a scoprire i corpi senza vita di Antonioe di ... TAG24.

