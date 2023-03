Due nuove scosse di terremoto a Perugia: persone in strada e scuole chiuse (Di giovedì 9 marzo 2023) Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Umbria (magnitudo 4,6 e 3,9), dopo quella registrata oggi pomeriggio in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide di 4,3. La scossa era stata avvertita in tutto il centro Italia. Non ci sono stati danni significativi ma solo piccoli crolli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Duedisono state registrate in Umbria (magnitudo 4,6 e 3,9), dopo quella registrata oggi pomeriggio in provincia di, con epicentro nel comune di Umbertide di 4,3. La scossa era stata avvertita in tutto il centro Italia. Non ci sono stati danni significativi ma solo piccoli crolli. L'articolo .

