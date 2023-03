Due documenti Ue mostrano come siano tre e concomitanti le crisi ambientali che ci colpiscono (Di giovedì 9 marzo 2023) Pochi se ne sono accorti, ma recentemente la Commissione europea ha pubblicato un’interessante relazione sull’ “attuazione delle politiche ambientali 2022 nei Paesi della Ue” (Com 2022, 438 final) che illustra lo stato di avanzamento dell’applicazione del diritto ambientale dell’Ue con specifico riferimento agli obiettivi adottati nel piano d’azione per l’inquinamento zero (oggetto di altra quasi contemporanea relazione, Com 2022, 674 final). Diciamo subito che, in realtà, i dati forniti si basano prevalentemente sulle relazioni inviate dagli Stati membri e pertanto vanno presi con beneficio di inventario. Tuttavia alcune conclusioni appaiono certamente interessanti. In primo luogo, il dato complessivo secondo cui oltre il 10 per cento dei decessi prematuri nell’Ue ogni anno è ancora riconducibile all’inquinamento ambientale, specie con riferimento all’inquinamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Pochi se ne sono accorti, ma recentemente la Commissione europea ha pubblicato un’interessante relazione sull’ “attuazione delle politiche2022 nei Paesi della Ue” (Com 2022, 438 final) che illustra lo stato di avanzamento dell’applicazione del diritto ambientale dell’Ue con specifico riferimento agli obiettivi adottati nel piano d’azione per l’inquinamento zero (oggetto di altra quasi contemporanea relazione, Com 2022, 674 final). Diciamo subito che, in realtà, i dati forniti si basano prevalentemente sulle relazioni inviate dagli Stati membri e pertanto vanno presi con beneficio di inventario. Tuttavia alcune conclusioni appaiono certamente interessanti. In primo luogo, il dato complessivo secondo cui oltre il 10 per cento dei decessi prematuri nell’Ue ogni anno è ancora riconducibile all’inquinamento ambientale, specie con riferimento all’inquinamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Due documenti Ue mostrano come siano tre e concomitanti le crisi ambientali che ci colpiscono - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Alcune misure di riduzione e controllo dell’inquinamento stanno fallendo' - dal blog di G. Amendola - ilfattoblog : 'Alcune misure di riduzione e controllo dell’inquinamento stanno fallendo' - dal blog di G. Amendola - CasagrandeStef : RT @ilgiornale: Nordafricano arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno vicino alla stazione Centrale. Sei passanti accoltellati, due fer… - Willy79277839 : RT @ilgiornale: Nordafricano arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno vicino alla stazione Centrale. Sei passanti accoltellati, due fer… -