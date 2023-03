(Di giovedì 9 marzo 2023) Il comportamento di quelalla guida aveva insospettito gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colleferro che hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare e hanno trovato la, mista aper cercare di. Un tentativo che non ha ingannato l’unità cinofila dei poliziotti,, che è riuscita in breve a trovare lo stupefacente. Nel corso del servizio ad alto impatto fermato unIl servizio ad alto impatto degli agenti del Commissariato è stato svolto in zona Frascati. Tra i tanti automobilisti fermati, anche unil cui atteggiamento ha insospettito il personale operante. Troppo nervoso, agitato, inquieto, come se avesse qualcosa da nascondere. E allora sono scattati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Droga ‘mista’ a caffè per eludere i controlli: il fiuto di Nelly incastra il 22enne -

Sull'asfalto c'era una traccia di salivaa sangue che non appartengono alla vittima. Dainotti ... "Lo zio Pietro è stato, Calogero Lo Presti comprava lafuori dalla borgata", litigavano "...... socialmente dannose, al pari della filiera dellae delle criminalità organizzate. Appaiono ... Anche i frammenti metallici delle granate sono pericolosi per l'ambiente: la ghisaad acciaio è ...Io mi sentivo come se fossi un outsider perché ero un ragazzo di razzache non aveva una ... I suoi problemi cone alcol lo portarono in clinica riabilitativa un paio di volte a metà degli ...