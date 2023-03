Drag me to Hell 2, Sam Raimi aggiorna i fan sul sequel (Di giovedì 9 marzo 2023) Sembra essere arrivato il momento del sequel di Drag me to Hell. Chiunque abbia visto il film horror del 2009 ricorderà che, nonostante gli sforzi di Christine (interpretata da Alison Lohman) per sfuggire al suo terrificante destino, è comunque finita all’inferno, con il suo fidanzato Clay (Justin Long) ad assistere incredulo. Sam Raimi, il regista del film acclamato dalla critica, ha recentemente rivelato che il potenziale sequel del film del 2009 è nelle prime fasi di sviluppo. Mentre promuoveva l’uscita del film di fantascienza 65 con Adam Driver, Raimi – che co-produce il film – ha partecipato a un thread di Reddit Ask Me Anything insieme ai registi di 65 Scott Beck e Bryan Woods. Alla domanda se ci sono piani per un’altra storia legata a Drag Me to Hell, il regista ha risposto: ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Sembra essere arrivato il momento del sequel dime to. Chiunque abbia visto il film horror del 2009 ricorderà che, nonostante gli sforzi di Christine (interpretata da Alison Lohman) per sfuggire al suo terrificante destino, è comunque finita all’inferno, con il suo fidanzato Clay (Justin Long) ad assistere incredulo. Sam, il regista del film acclamato dalla critica, ha recentemente rivelato che il potenziale sequel del film del 2009 è nelle prime fasi di sviluppo. Mentre promuoveva l’uscita del film di fantascienza 65 con Adam Driver,– che co-produce il film – ha partecipato a un thread di Reddit Ask Me Anything insieme ai registi di 65 Scott Beck e Bryan Woods. Alla domanda se ci sono piani per un’altra storia legata aMe to, il regista ha risposto: ...

