“Dovete portarlo voi il pancione?” L’epica risposta di Aurora Ramazzotti agli hater

(Di giovedì 9 marzo 2023)è entrata nel nono mese di gravidanza il 5 marzo 2023, per questo non vede l’ora di poter stringere il suo bambino tra le braccia, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. Anche lei, come molte altre donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza, inizia a essere stanca delormai sempre più evidente, sensazione condivisa anche da alcuni suoi follower, che si sono detti addirittura esasperati dai suoi racconti sui social. In più occasioni, infatti, c’è stato chi le ha fatto notare quanto questa gestazione sembri quasi infinita. “Sei incinta da sei anni o sbo?“, le ha scritto un utente. A questo punto è stata la stessa 26enne a rispondere a tonos e a mettere in chiaro le cose una volta per tutte: “A quelli che vedono i miei post e scrivono ‘Che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosapeli1 : RT @Tremar61: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Dovete portarlo sulla coscienza - queendegli : RT @Tremar61: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Dovete portarlo sulla coscienza - lucianapeara : RT @Tremar61: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Dovete portarlo sulla coscienza - anubi_matt : RT @Tremar61: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Dovete portarlo sulla coscienza - Maximo_thevoice : RT @Tremar61: #unaTARDIVA_gita_aCUTRO Dovete portarlo sulla coscienza -

... lo sfogo social: "Voi stufi della mia gravidanza Mi viene da ridere, magari sono stufa io" La futura mamma sbotta contro i follower stanchi di vederla con il pancione: "Mavoi" di ...'A quelli che vedono i miei post e scrivono che palle questa sembra che è incinta da una vita , mavoi' ha chiosato indicandosi la pancia e inquadrandola con la camera interna del ...Non preoccupatevi, quindi, seuscire di fretta e sta ancora all'80%. E non abbiate remore a ... Ma se dovesse esservi davvero utile continuare a usarlo,a basse percentuali poche volte ...

Aurora Ramazzotti si sfoga: Stufi della mia gravidanza Mi viene da ... Fanpage.it

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...“A quelli che vedono i miei post e scrivono “che palle questa sembra che è incinta da una vita”, ma dovete portarlo voi Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma ...