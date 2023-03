Dopo il naufragio Cutro accoglie il Consiglio dei ministri: “Benvenuti nel nulla” (Di giovedì 9 marzo 2023) "Benvenuti nel nulla". Sa tanto di protesta la scritta apparsa sulla strada di Cutro, luogo nel quale oggi si riunisce il Consiglio dei ministri, una sede dal forte valore simbolico Dopo il naufragio avvenuto a fine febbraio nel quale hanno perso la vita almeno 70 persone. (MIGRANTI: LO SPECIALE - I SOPRAVVISSUTI - UNO SCAFISTA TRA LE VITTIME) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) "nel". Sa tanto di protesta la scritta apparsa sulla strada di, luogo nel quale oggi si riunisce ildei, una sede dal forte valore simbolicoilavvenuto a fine febbraio nel quale hanno perso la vita almeno 70 persone. (MIGRANTI: LO SPECIALE - I SOPRAVVISSUTI - UNO SCAFISTA TRA LE VITTIME)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per #strage colposa, come disse Meloni nel 2015,… - Tg3web : Materassini a terra, coperte e sacchetti come cuscini. Fanno discutere le condizioni in cui sono stati accolti a Cr… - ultimora_pol : Peppe #Provenzano: 'Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di… - LuisaCMoon : RT @Franco32656300: Il governo sbarca sulla spiaggia di Cutro dopo il tragico naufragio dei migranti. #GovernoDegliOrrori #GovernoDellaVe… - infoitinterno : Dopo il naufragio Cutro accoglie il Consiglio dei ministri: “Benvenuti nel nulla” -