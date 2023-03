Dopo due anni torna Bianco Tanagro: il festival del carciofo bianco (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI campi di carciofo bianco si stanno preparando all’undicesima edizione di bianco Tanagro, in programma dal 28 aprile al primo maggio ad Auletta (SA). Dopo due anni di stop forzato il festival tornerà a proporre nella Valle del Tanagro una quattro giorni ricca di iniziative, oltre che di degustazioni. Il carciofo bianco ha risvegliato l’agricoltura locale nell’ultimo decennio, in quanto prodotto recuperato dall’antica tradizione contadina del luogo. Coltivato da sempre in questo borgo e in quelli limitrofi, nel tempo ha rivelato le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. L’appuntamento con bianco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI campi disi stanno preparando all’undicesima edizione di, in programma dal 28 aprile al primo maggio ad Auletta (SA).duedi stop forzato iltornerà a proporre nella Valle deluna quattro giorni ricca di iniziative, oltre che di degustazioni. Ilha risvegliato l’agricoltura locale nell’ultimo decennio, in quanto prodotto recuperato dall’antica tradizione contadina del luogo. Coltivato da sempre in questo borgo e in quelli limitrofi, nel tempo ha rivelato le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. L’appuntamento con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato.… - ItalyinUK : A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro co… - gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - cilentano_it : I campi di carciofo bianco si stanno preparando all'undicesima edizione di Bianco Tanagro, in programma dal 28 apri… - pleopizzi : RT @La7tv: #lariachetira Alessandra Ghisleri: 'Gli italiani non sopportano che, dopo una tragedia di questo tipo, il significato di quello… -