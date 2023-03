“Donne a confronto” | al via la mostra fotografica a Telese Terme

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA partire dall’8 marzo, presso il chioschetto della Pro Loco Telesia in piazza Minieri aè possibile visitare la”, alla sua prima edizione. La, al cui interno sono esposte trentadue fotografie, è stata organizzata dalla Consulta delledicon lo scopo di raccontare, attraverso le immagini, le storie quotidiane delletelesine e di diffondere e promuovere sul territorio la cultura della fotografia come forma d’arte. Lasarà aperta tutti i giorni fino al 31 marzo. Dal lunedì al sabato sarà accessibile dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 10 alle 12 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : I commenti sessisti e misogini contro @ellyesse sono indegni. Il confronto dovrebbe essere sempre sui temi e mai pe… - MariaGr09569424 : RT @fai_cisl: ?? Su L'Adige alcuni temi emersi dal confronto #FaiCisl con le #lavoratrici del settore mele, @OnofrioRota: Con buona contrat… - gino_lio : @doluccia16 Ci sono donne del passato meravigliose. La Schlein al confronto e il brutto anatroccolo.?? - FratellidItalia : RT @isabellarauti: I miei interventi di ieri sera a “Porta a Porta”, un confronto su donne e politica, leadership femminile e parità ?? htt… - iscoscisl : Un'occasione di confronto sulle tematiche di #genere, le disparità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro e le opp… -

Ai lati sono rappresentati una moltitudine di uomini edediti ad attività tradizionali ... Così come la sabbia della clessidra scorre da un lato all'altro dello strumento, generazioni a, ...Ma non è solo una questione culturale: "Anche il mio approccio è differente: noisiamo più ... "All'inizio", ha raccontato, "non era facile far accettare ai maschi ilcon una donna, sia ...... come anche aveva detto Riccardo Guarnieri nell'ultimo. A sorpresa anche Desdemona si ... a vincere è Armando Incarnato ! Scopri le ultime news su Uomini e

Generazioni di donne a confronto LA NAZIONE

Per celebrare l’8 marzo l’equipe del Consorzio organizza quattro appuntamenti a Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri e Montella per confrontarsi nell’informalità di un bar su problematiche comuni ...197 del 29 dicembre 2022 afferma che il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro ... conseguono la pensione anticipata c.d. opzione donna, secondo le ...