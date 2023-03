Donnarumma: “Milan? Grandissimo segnale. Sono contento” (Di giovedì 9 marzo 2023) Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato della qualificazione dei rossoneri ai quarti di finale di Champions League Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 marzo 2023) Gianluigi, ex portiere del, ha parlato della qualificazione dei rossoneri ai quarti di finale di Champions League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Donnarumma quasi in lacrime: '#Psg, delusione immensa. Contento per il #Milan' #UCL” - il_cappellini : Donnarumma è andato al Psg per uscire dalla Champions prima del Milan - officialmaz : #Milan ai quarti. #Donnarumma (nel Club di #Messi, #Mbappé e #Neymar) eliminato. Non ci avremmo scommesso, un paio… - ForzaMI67931706 : RT @LucaManinetti: Super Magic Mike #Maignan, decisivo nel finale con una super parata, porta il #Milan ai quarti. Mentre Donnarumma con il… - Reevesf28891035 : RT @ZZiliani: Si può dire che #Donnarumma, pur potendo scegliere di diventare una bandiera del #Milan, aveva comunque diritto di scegliere… -