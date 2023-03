Donnalisi, provvedimento in arrivo per la coppia al GF Vip? Il motivo (Di giovedì 9 marzo 2023) Cosa è accaduto al Grande Fratello Vip7? I Donnalisi rischiano grosso. Ecco per quale motivo Dopo il van gate, dove Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono finiti in nomination d’ufficio per aver manomesso i microfoni, potrebbe arrivare un provvedimento anche per i Donnalisi che ieri notte hanno costruito una capanna al GF Vip per nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni. Intanto sul web chiedono a gran voce agli autori del programma di prendere dei provvedimenti visto che i due gieffini hanno infranto il regolamento e di non proteggerli. Infatti il regolamento del programma impedisce ai gieffini di parlare senza microfono e di non eludere le telecamere, cosa che invece Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto stanotte proteggendosi nella tenda creata ad hoc ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Cosa è accaduto al Grande Fratello7? Irischiano grosso. Ecco per qualeDopo il van gate, dove Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono finiti in nomination d’ufficio per aver manomesso i microfoni, potrebbe arrivare unanche per iche ieri notte hanno costruito una capanna al GFper nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni. Intanto sul web chiedono a gran voce agli autori del programma di prendere dei provvedimenti visto che i due gieffini hanno infranto il regolamento e di non proteggerli. Infatti il regolamento del programma impedisce ai gieffini di parlare senza microfono e di non eludere le telecamere, cosa che invece Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto stanotte proteggendosi nella tenda creata ad hoc ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Cosa è accaduto al Grande Fratello Vip7? I Donnalisi rischiano grosso. Ecco per quale motivo - Henrietta6082 : RT @LittleEmme01: Precisazione: per la capanna nessuno ha staccato microfoni ambientali, cosa per cui sono stati puniti gli #incorvassi (no… - Eva8716067460 : RT @LittleEmme01: Precisazione: per la capanna nessuno ha staccato microfoni ambientali, cosa per cui sono stati puniti gli #incorvassi (no… - AmeliaP92447668 : RT @LittleEmme01: Precisazione: per la capanna nessuno ha staccato microfoni ambientali, cosa per cui sono stati puniti gli #incorvassi (no… - LittleEmme01 : Precisazione: per la capanna nessuno ha staccato microfoni ambientali, cosa per cui sono stati puniti gli… -