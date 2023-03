Domeniche bestiali – Un traghetto pericoloso | genitori hooligans | un guardalinee svogliato e un panino da retrocessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) I mari dellesono tempestosi: ma coi marinai che li navigano, spesso al limite del piratesco, non ci si può certo aspettare il Love Boat. Qualcuno si cala decisamente troppo nella figura del filibustiere, e allora tocca agli altri riportare il tutto all’ordine: qualche volta agli arbitri, altre addirittura ai sindaci. E si sa: il rum è sacro, nelle sue varie declinazioni… ma va accompagnato con roba buona, su questo non si transige. E poi c’è la barchetta del Dibu che, si racconta, veleggi verso le nostre coste… con un Jolly Roger decisamente poco raccontabile. IL PIÙ BELLO DEI MARI È QUELLO CHE I TIFOSI NON NAVIGARONO Il preambolo qui sopra è tutto collegato alla disavventura degli arbitri della gara tra Barano Calcio (squadra di Ischia) e Viribus Unitis, Promozione Campania, con la Viribus (stesso nome dell’ammiraglia della marina ...