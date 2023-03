Domenica In, trattative con una famosa artista: “Rifiutati 26.000 Euro” (Di giovedì 9 marzo 2023) Davide Maggio ieri sui social ha rivelato di avere delle novità da raccontare in diretta per farci sorridere e così è stato. Il noto giornalista infatti durante la live ha parlato di ‘trattative arenate’ tra Domenica In e una famosa artista. Secondo Maggio questa nota artista avrebbe chiesto 35.000 Euro alla Rai, che però ne avrebbe offerti ‘solo’ 26.000. Per questo motivo molto probabilmente non vedremo l’artista da Mara Venier nella prossima puntata di Domenica In. Domenica In: la trattativa con l’artista. “Ad oggi e sottolineo ad oggi, la trattativa è ferma. Infatti l’artista non c’è stata né la scorsa settimana e per adesso non si è arrivati a nulla. Sono stati chiesti 35.000 Euro, ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Davide Maggio ieri sui social ha rivelato di avere delle novità da raccontare in diretta per farci sorridere e così è stato. Il noto giornalista infatti durante la live ha parlato di ‘arenate’ traIn e una. Secondo Maggio questa notaavrebbe chiesto 35.000alla Rai, che però ne avrebbe offerti ‘solo’ 26.000. Per questo motivo molto probabilmente non vedremo l’da Mara Venier nella prossima puntata diIn.In: la trattativa con l’. “Ad oggi e sottolineo ad oggi, la trattativa è ferma. Infatti l’non c’è stata né la scorsa settimana e per adesso non si è arrivati a nulla. Sono stati chiesti 35.000, ...

