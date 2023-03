Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereAlpi : Già deciso il caro skipass del Dolomiti Superski per la stagione 2023-24 - paoloangeloRF : Si scia ancora ma Dolomiti Superski pensa già al futuro: skipass su dell'8% - TgrRaiTrentino : Dolomiti Superski pensa già alla prossima stagione (e agli aumenti degli skipass) #IoSeguoTgr - PCagnan : Il colosso Dolomiti Superski ha già deliberato un aumento dell’8 per cento degli skipass per la prossima stagione sciistica - AgenziaOpinione : DOLOMITI SUPERSKI * STAGIONE SCIISTICA – AL 6 MARZO 2023: « +15% DI PASSAGGI AGLI IMPIANTI / +14,3% DI PRIMI INGRES… -

Al 6 marzo 2023, si registrano +15% di passaggi agli impianti, +14,3% di primi ingressi e +17,1% di giornate sci vendute. 9 appuntamenti in 8 date, dall'1 all'8 marzo, tra le più belle piste del Dolomiti Superski, per poi scendere nei piccoli paesi di montagna delle Valli di Fiemme e Fassa fino a San Martino di

Dolomiti Superski, innovazione e sostenibilita' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Non basta parlare di sostenibilità, ma bisogna combinarla con la credibilità. Il nostro obiettivo è utilizzare l'innovazione tecnologica in modo che le nostre emissioni di Co2 siano ottimizzate nella ..."La strategia degli investimenti costanti in tecnologie moderne, più efficienti nell'impiego delle risorse a disposizione, ancora una volta si è rivelata giusta e vincente". (ANSA) ...