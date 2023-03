Dolcenera in tour con tre formazioni diverse | le date

(Di giovedì 9 marzo 2023) MILANO – Barley Arts ha annunciato una collaborazione con, dicendosi lieta “di poter accogliere la poliedrica cantautrice nella nostra famiglia. Non vediamo l’ora di vederla in azione!”. Dal suo canto,ha risposto: “Sono felice di condividere con Barley Arts questa parte importante di percorso live”. In programma quattro appuntamenti live per inaugurare questa nuova collaborazione con tre: piano solo recital con band con orchestra sinfonicaè così pronta a confermare ancora una volta dal vivo la sua natura eclettica e totalmente versatile. Qui di seguito le: Sabato 18 marzo • Lucera (FG), Cineteatro dell’Opera Lucera con la Melos Orchestra Venerdì 31 marzo • Legnago (VR), Teatro Salieri Legnago – piano solo recital Sabato 6 ...

Dolcenera annuncia i suoi primi appuntamenti in calendario per il 3 Tour in 1: full band, piano solo recital e accompagnata da un'orchestra sinfonica, a conferma della sua ecletticità.